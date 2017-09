Goederen bestemd voor slachtoffers van orkaan Irma worden ingeladen voor vervoer naar de luchthaven. (Foto's: René Gompers)





Slijngaard deelt mee dat er naar mogelijkheden gekeken wordt hoe de andere getroffen eilanden te helpen, met name Sint Maarten. Daar zijn veel Surinamers zwaar getroffen door de ‘killer hurricane.’ Het Caribische rampenbestrijdingsinstituut CDEMA, zoekt naar manieren om getroffen ‘Caribische nationals’ te evacueren uit de rampgebieden, deelt Slijngaard mee. Hij geeft aan dat er op het hoogste niveau zaken in orde worden gebracht.Suriname gaat eerst Barbuda steunen. Dit eiland was het eerste op het pad van Irma. Alle 1500 inwoners zijn geëvacueerd naar Antigua. De ‘monster storm’ heeft in meer dan tien eilanden huisgehouden. Ondertussen moet Florida het ook ontgelden.De vier militaire vrachtwagens vertrekken vroeg naar de luchthaven op Zanderij. Daar zullen er nog meer spullen worden toegevoegd. Om 13 uur vertrekt de hulpoperatie met de SLM naar Antigua. Slijngaard stoort zich niet aan de kritiek die vooral op social media worden geuit op de hulpoperatie. “We hebben zelf niet maar we gaan anderen helpen,” is de meest getypte klacht.“Ongegronde kritiek,” merkt Slijngaard op. “De inborst van Surinamers is dat ze altijd helpen; ze hebben altijd hun beste zijde laten zien in tijden van nood. In dit geval wordt de eerste tranche van hulp door de regering gegeven. Het publiek krijgt gauw te horen hoe het ook kan helpen.”René Gompers