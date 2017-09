Minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. (Foto: René Gompers)





De bewindsman stelt ook dat de porknokkers niet in staat zullen zijn om dit goud te mijnen. De goudreserves zijn gevonden in het Matawai-gebied. Dodson vertelt dat lang voor de vondst samen met de dorpshoofden, de Ordening Goudsector en de veiligheidsdiensten gezorgd is voor versterking van het veilig klimaat dat er daar al heerste. “Het was niet een gebied waar er op goudvelden werd geroofd. We hebben het goed in kaart kunnen brengen en onder controle kunnen houden.”Zelfverzekerd zegt de bewindsman: “Iamgold zal daarvan ook genieten want met alle trots kan ik zeggen dat het veilig gebied is.” Ondertussen zijn de porknokkers, geheel volgens afspraak, zich in “gemoedelijke sfeer” aan het verwijderen. Het goudader is op 200 meter diepte ontdekt. Er zijn aanwijzingen dat er in diepere lagen nog meer ligt. Het goud is van een hogere kwaliteit. Dodson merkt op dat van de porknokkers niets gevreesd hoeft te worden, omdat zij niet in staat zijn dit type goud te mijnen.“Dit is niet voor het niveau van een porknokker. Ook al zouden ze daar zitten met een bate. Ze zouden heel veel gasoline verbranden om tot de conclusie te komen dat ze niks hebben,” voorspelt Dodson. “Dit is een ander niveau, is world class mining, industrial mining. Dit kan alleen gewonnen worden via bepaalde technieken, in dit geval met cyanide die Iamgold gebruikt. Dus dit is een hele andere ‘ball game’ dan kleinschalige mijnbouw. Dus we vrezen daar niet voor.”René Gompers