Het balanstotaal is in het eerste halfjaar gestegen met 4,2% tot SRD 3,51 miljard. Anders is het met de geconsolideerde kredietverlening die met “slechts” 2% is gestegen tot zo’n SRD 1,5 miljard. (SRD 1.484,2 miljoen). De oorzaak hiervan ziet de Hakrinbank in het gedaalde consumenten- en producentenvertrouwen en de “voortdurende recessie, die vooral het Midden en Klein Bedrijf treft.”Ook dochteronderneming, de Nationale Trust- en Financierings Maatschappij NV, heeft gemiddeld boven verwachting gepresteerd. Ofschoon het balanstotaal vrijwel gelijk is gebleven op ongeveer SRD 264 miljoen, is de winst vóór belasting gestegen met ruim 41% tot SRD 4,6 miljoen.De goede halfjaarlijkse resultaten hebben ertoe geleid dat het interim-dividend dat wordt uitgekeerd, 66,7% hoger ligt dan dat van vorig jaar. Per aandeel van nominaal SRD 0,15 wordt een interim-dividend van SRD 6 uitgekeerd. De koers van het aandeel van de Hakrinbank NV op de Surinaamse Effectenbeurs is in het eerste halfjaar 2017 stabiel gebleven op SRD 408.