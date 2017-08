De arrestant Stanley, Jean-L. (21) is op zondag 20 augustus ontvlucht uit de politiewacht van het bureau Lelydorp.Twee slachtoffers van mishandeling deden aangifte bij de politie van het ressort Lelydorp tegen de verdachte Stanley. De mannen verklaarden door Stanley te zijn afgetakeld na een onderlinge woordenwisseling.Stanley had een paspoort van een andere vriend in zijn bezit, die al enige tijd zoek was. Bij die constatering is hij aangesproken door de twee mannen. Stanley viel hen aan. Zij deden aangifte waarna de verdachte is opgespoord en aangehouden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte ingesloten.Op gegeven moment vroeg de arrestant om naar toilet te gaan. Toen bleek dat Stanley te lang wegbleef, constateerden de wetsdienaren dat de verdachte de benen had genomen. Tijdens de zoekactie, vluchtte hij het bos in, meldt de afdeling Public Relations.