Het Regio Bijstand Team (RBT) Paramaribo heeft Rivolino S. (23) op de hoek van de Tourtonnelaan en de Amatstraat aangehouden.Rivolino S. wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan inbraak in een winkelzaak aan de Ringweg.Na zijn aanhouding is hij overgedragen aan de politie van Geyersvlijt. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld, meldt de politie Public Relations.