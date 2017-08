De best geslaagden voor de GLO 6-toets in het district Para. (Foto: LC Para)





Deze best geslaagden van de toets van alle basisscholen in het district Para hebben gisteren een trip gehad naar het Fort Nieuw Amsterdam in het district Commewijne. Het is de 12e achtereenvolgende keer dat de LC Para de best geslaagden van het district in de bloemetjes heeft gezet.Behalve een rondleiding en een motivatiegesprek hebben de scholieren cadeaubonnen, een geschenkpakket ene en Vererend certificaat gehad. De overall best geslaagden hebben er ook een award bij gehad.