VHP-delegatie, onder leiding van voorzitter Chan Santokhi, op weg naar dorpen Boven Suriname. (Foto's: VHP)





Te Gingiston werd een kern geïnstalleerd. Er is een krutu belegd waar de lokale bevolking haar noden kenbaar heeft gemaakt. De dorpsgemeenschap heeft ook mogelijkheden besproken opdat de ze kan voorzien in haar eigen behoefte. Santokhi heeft de ondersteuning van de VHP toegezegd.In Pikin Slee is ook markoesa geplant. Daar zijn twee kern geïnstalleerd. Ruim 135 bewoners van dit dorp hebben zich aangesloten bij de VHP. Tijdens de krutu in dit dorp is afgesproken dat zondag, wanneer de delegatie naar Paramaribo terugkeert, landbouwproducten ter waarde van SRD 25.000 meegenomen wordt voor verkoop. De bewoners zijn blij met deze optie en zijn na het vertrek van de VHP-delegatie gelijk begonnen met de oogst.Op Botopasi is een landbouwsessie afgedraaid door deskundigen. Daar vindt de overnachting plaats. Zondagochtend zal de VHP-delegatie met de hele dorpsgemeenschap de kerkdienst bijwonen. Hierna wordt een agrarisch project opgezet, een krutu gehouden en een een kern geïnstalleerd.