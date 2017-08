De best geslaagde van dit jaar (valedictorian), Rashna Oedit. (Foto: Suriname College of Hospitality and Tourism)





De best geslaagde van het jaar, Rashna Oedit, bedankte de leiding van het College namens de geslaagden voor de gedegen academische en praktische opleiding die zij hebben gekregen. Shanieza Amatkansanpawiro, die onlangs is benoemd tot Managing Director van Stichting BUSOS bij de Kamer van Kamer van Koophandel en Fabrieken, behaalde het hoogste cijfer voor haar stage. Een van de geslaagden, Tamira Terlaan, kon helaas niet bij de diploma uitreiking aanwezig zijn, daar zij na haar stage bij het vijf sterren Hotel van Oranje in Nederland een betrekking kreeg aangeboden als Sales Account Manager. De jurist Lothar Codfried, een seniore student, die hiermee zijn tweede universitaire graad heeft behaald, zei trots te zijn dat hij student van deze opleiding is geweest.Glenn Leckie, voorzitter van het schoolbestuur, is van mening dat het College bewezen heeft dat de opleiding op internationaal niveau functioneert. Hij benadrukte hoe belangrijk onderwijs is, in welke richting dan ook, en dat dit niet het einde maar het begin van hun verdere ontwikkeling is. Hij voegde eraan toe dat er nu vele deuren voor hen zullen open gaan, maar dat zij goed moeten nadenken welke deur zij zullen kiezen.Minister Soewarto Moestadja van Arbeid gaf aan wat de plannen van de regering zijn voor de toeristensector. Hij beklemtoonde dat de regering alles op alles zal zetten om het toerisme in Suriname op een hoger peil te brengen. Zowel de minister als Vanuessa Gefferie, waarnemend onderdirecteur van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, zeiden dat er meer gebruik zou moeten worden gemaakt van de kennis van de afgestudeerden van het Suriname College of Hospitality and Tourism. Zij zouden ingezet dienen te worden in het ontwikkelingsproces van het toeristische beleid van de regering.De founding-president van het College, Arthur Leuden, haalde aan dat hij deel uitmaakte van de commissie – waaronder ook buitenlandse deskundigen – die in 2003 de Toeristenwet, inclusief de standaarden, tot stand bracht en aan de toenmalige regering aanbood. Hij sprak de hoop uit dat deze wet op zeer korte termijn een feit zal zijn. Hij merkte op dat niet de mijnbouw maar de toeristische sector de economische redding van het land zal zijn, omdat toerisme zal blijven bestaan zolang er mensen worden geboren. Hij wees er ook op dat Suriname op dit gebied veel meer te bieden heeft dan andere succesvolle toeristische landen in de regio. Het is hoog tijd dat de regering volgens hem gebruikt maakt van de mogelijkheden die het land te bieden heeft.