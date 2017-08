Nickerie scoort voor het tweede opeenvolgende jaar het hoogst met 76,2 % geslaagden. Hij wordt gevolgd door Commewijne met 69,86% en Saramacca met 60,37%. Opmerkelijk is dat deze drie districten in de afgelopen vijf jaren steeds tussen de 60 en 70% zitten als het gaat om de GLO 6-toets. Nickerie dat vorig jaar nog 71,43% geslaagden had, is met 5% omhoog geschoten.Paramaribo met de meeste kandidaten(4.553) heeft een slagingspercentage van 59,94%. Wanica doet het iets beter met 60,15% geslaagden voor de Mulo. Het district Sipaliwini met 794 examenkandidaten scoort het laagst met 30,73%. In de afgelopen vijf jaren heeft dit district steeds het laagst gescoord bij de GLO 6-toets. Het grootste aantal zittenblijvers hebben de districten Para (24,6%) en Marowijne (24,85%). Vorig jaar had Coronie met 25,13% het grootste aantal zittenblijvers in de zesde klas.