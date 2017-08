President Desi Bouterse heeft de overheidsnieuwssite 'De Boodschap' maandagavond gelanceerd.





De president stelde dat binnenkort het project Dalian 70 kilometer wordt afgesloten. Ook weten weinig mensen over de weg naar Pusugrunu die is aangelegd. Maandag heeft first lady Ingrid Bouterse-Waldring schoolpakketten aan kinderen in Coronie overhandigd en dinsdag in Commewijne. Deze zaken komen vaak te laat in het nieuws, merkte Bouterse op.Nu kan de gemeenschap direct worden geïnformeerd over waarmee de regering bezig is, benadrukte de president. Hij beklemtoonde dat nu een nieuw tijdperk is ingegaan wat betreft informatie en communicatie naar de samenleving. De president bedankte het team onder leiding van Clifton Limburg, directeur van het Nationaal Informatie Instituut (NII), voor het werk dat is verzet. Naast algemene informatie zullen diverse ministeries de overheidsnieuwssite voeden met gegevens. Ook verschillende producties van NII kunnen worden bekeken.