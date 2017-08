De elf maanden jonge Saciella Kartodimedjo is overleden aan de brandwonden die zij had opgelopen op vrijdag 4 augustus. Eerder zijn de moeder van het kind, Shanon Kartodimedjo (35) en de achtjarige broer, Luciano Mashard, bezweken aan de brandverwondingen die ze hadden opgelopen bij de woningbrand aan de Marowijnestraat.De moeder en haar beide kinderen waren met ernstige brandverwondingen opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De achtjarige zoon is een dag na de brand overleden en de moeder drie dagen na het ongeval. De lichamen van het heel gezin van drie is voor obductie in beslag genomen.De 35-jarige vrouw woonde met haar kinderen in een bijgebouw op hetzelfde perceel waar ook de hoofdwoning staat. In haar woonruimte had de vrouw vier jerrycans met benzine opgeslagen. De politie vermoedt dat een van de jerrycans niet goed was afgesloten. Er zou daardoor sprake zijn geweest van verdamping in het vertrek. Bij het aanmaken van een van de lichtpunten moet door een vonk een explosie zijn ontstaan.