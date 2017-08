Door het tegenvallende aantal deelnemers voor de Avond Tweedaagse, besloot de Bedrijven Vereniging Sport en Spel (BVSS), te stoppen met dit evenement. In mei benoemde districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh een werkgroep om de organisatie zelf ter hand te nemen.De voorzitter van TWiN, Dennis Nelom, is heel tevreden over de prestatie van de leden van TWiN en kijkt reikhalzend uit naar de start op 11 augustus. Vrijdag is een teach-in gehouden voor de 24 groepen, die ongeveer 1400 personen op de been zullen brengen. Doordat de periode van de wandelmars verschoven is naar augustus, is duidelijk te merken dat de Nickerianen nu wel meedoen, zegt Nelom.In het verleden werd de wandelmars gehouden in september. Er deden veel groepen uit Paramaribo mee die de wandelmars als vakantie beschouwden. In de vakantie gaan veel Nickerianen juist uit het district waardoor participatie tegenviel. TWiN heeft hier rekening mee gehouden, waardoor de lokale deelname is toegenomen is. Er zullen ook zes groepen uit Paramaribo, 1 uit Coronie en 1 uit Apoera meedoen aan de wandelmars.Ook voor niet wandellaars is er gedacht. Er zal een volleybal en een mini-voetbal knock-out gehouden worden op het Volksplein. Op zaterdag 12 augustus zal na de prijsuitreiking een afterparty zijn. Het thema van de wandelmars is 'Nickerie beweeg', en de slogan: 'Bewegen voor een gezond leven en dat van de Finabank'. sluit daarbij aan met: Stil staan is geen optie.