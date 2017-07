Minister Roline Samsoedien van RGB.





In 2004 is bij Staatsbesluit door de toenmalige regering het gebied groot circa 52.000 ha ter beschikking is gesteld van China Zhong Heng Tai om een geïntegreerde oliepalm industrie op te zetten, zei de minister tijdens de begrotingsbehandeling. Op dit terrein is tegelijkertijd een vergunning tot incidentele houtkap verleend aan het Chinese bedrijf. Dit houdt in dat derden geen houtkap-activiteiten op het terrein mogen ontplooien.Om de lokale bewoners toch in de gelegenheid te stellen aan houtkap te doen, is buiten de 52.000ha een areaal van ongeveer 18.000 ha als concessie uitgegeven aan kleine plaatselijke ondernemers. Daarnaast is aan de in stamverband levende gemeenschappen van het district Marowijne meer dan 130.000 ha aan houtkapvergunning en of als gemeenschapsbos verstrekt, zei Samsoedien. De lokale ondernemers zullen nu toch nog in staat worden gesteld om hun houtkap-activiteiten te ontplooien voordat het bedrijf het terrein in cultuur brengt.