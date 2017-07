Minister Roline Samsoedien luistert naar vragen van Assembleeleden. (Foto: Raoul Lith)





Samsoedien deelde mee dat er gesprekken gevoerd met de ICT-deskundigen van de overheid om het geheel in kaart te brengen. Aan de hand daarvan wordt een stappenplan voorbereid. "Wij beseffen terdege dat RGB een dienstverlenende ministerie is naar de burgerij toe en zien het als onze plicht er alles aan te doen om het gronduitgifteproces vlotter te doen verlopen," stelde de bewindsvrouw.Door digitalisering zal er transparantie zijn over de aanvragen voor grond. De burgers zullen hun aanvragen digitaal kunnen indienen en volgen. "Dit zal ervoor zorg dragen dat de malafide tussenpersonen niet meer aan bod kunnen komen die ertoe overgaan om belanghebbenden dagelijks weer te benadelen. Iedere dag worden wij met deze situatie geconfronteerd waarbij de gemeenschap heel veel leed wordt aangedaan door personen die hen steeds weer oplichten," betoogde de minister.Samsoedien rekent op de steun van De Nationale Assemblee, ongeacht oppositie of coalitie. Zij voerde aan dat de gehele samenleving gebaat is bij de uitvoering van het digitaliseringsproces. De mankementen van het huidige systeem worden in kaart gebracht. Alle archieven moeten worden geordend, waarna het scannen van de stukken zal plaatsvinden. Nieuwe aanvragen zullen gelijk in het vernieuwde systeem worden meegenomen.