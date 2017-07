Ray K. hoorde een celstraf van zes jaar onvoorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht tegen zich eisen. Tegen Donovan S. is in het tweede kanton geëist een celstraf van drie jaar onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht en in het derde kanton voor overtreding van de Vuurwapenwet en voor het hebben van breekwerktuigen hoorde hij nog eens een drie jaar onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht tegen zich eisen.Ze hebben middels braak de woning betreden en de benadeelden mishandeld. Beide verdachten ontkennen iets van de beroving af te weten. De beroving vond plaats rond middernacht op 1 januari van dit jaar te Wanica. Donovan S. zei dat hij niet wist dat Ray K. zonder een kentekenplaat reed, anders was hij niet meegegaan. Ray K. beweerde dat hij niets van de diefstal afwist. Ook kan hij de afkomst van het illegale wapen niet verklaren. Ray K. verklaarde eerder dat het wapen van een Braziliaan was.Het voertuig waarin de twee aangehouden werden op 4 januari, had geen kentekenplaat. Volgens Donovan S. was de plaat beschadigd tijdens een aanrijding. Hij bestuurde het voertuig en beweerde een taxirit gereden te hebben, terwijl hij geen rijbewijs had. In het voertuig trof de politie pantykousen en breekwerktuigen aan. Daarnaast is het wapen van de benadeelde bij hen aangetroffen. Op 26 juni zal augustus zullen de raadslieden pleiten in deze zaak.Wanita Ramnath