Het ministerie legt uit dat door de vakantiejob de scholieren hun ouders kunnen helpen bij de aanschaf van schoolbenodigdheden. De schoolgaande jongeren krijgen ook de mogelijkheid zich te oriënteren op het arbeidsveld als voorbereiding op een latere baan.Scholieren tussen 15 en 24 jaar mogen zich registreren. Een legitimatie en schoolverklaring of studentenpas is ook nodig bij de registratie. Vijftienjarigen kunnen zich met hun familieboekje registreren. Het Onderdirectoraat Jeugdcentra deelt mee dat de scholieren voornamelijk in een sociale instelling gebouwen en terreinen zullen schoonmaken. Om zoveel mogelijk jongeren tegemoet te komen, wordt ook gekeken naar andere mogelijkheden.