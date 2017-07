Miguel van Assen wordt begroet door president Desi Bouterse. (Foto: NII)





Van Assen behaalde goud met een sprong van 16.94 meter tijdens de 50e Zuid-Amerikaanse kampioenschappen in Paraguay. Hij heeft zich hiermee gekwalificeerd voor deelname aan de Wereldkampioenschappen Atletiek die in augustus in London plaatsvinden.Bij het bezoek aan het Staatshoofd werd de kampioen vergezeld door zijn moeder en coach, meldt het Nationaal Informatie Instituut.