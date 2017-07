Clifton Mosis (38) is de 42e verkeersdode van dit jaar geworden. De politie van Flora trof op de kruising van de Patamacca- en de Wanestraat een bestelbusje, een lijnbus en het slachtoffer aan. Uit het voorlopige onder zoek is gebleken dat de lijnbus over de Patamaccastraat reed en heeft verzuimd voorrang te verlenen aan het verkeer op de Wanestraat.Mosis, bestuurder van het bestelbusje, raakte zwaar gewond. Per ambulance is hij vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij kort na aankomst is overleden.Beide bestuurders zijn in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Het rijbewijs van de lijnbus bestuurder, die niet onder invloed van alcohol verkeerde, is ingevorderd. Het ontzielde lichaam is na overleg met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op, meldt de politie Public Relations.