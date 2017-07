Onderwijsdeskundige Marie Levens tijdens de lezing in Grun Dyari.





Er is volgens Levens een systeem nodig waarbij het traditionele, ouderwetse zitten blijven tot het verleden gaat behoren. Zij vindt dat het systeem kinderen niet moet laten blijven zitten, vooral niet omdat zij in twee vakken een onvoldoend cijfer hebben. Op deze manier worden kinderen veroordeeld in plaats van hen te begeleiden naar een hoogtepunt.Eerder trok NPS-voorzitter Gregory Rusland in De Nationale Assemblee aan de bel, waarbij hij de regering aandacht vroeg voor het verouderd onderwijssysteem in Suriname. Om breder geïnformeerd te worden over deze materie, waarop verder vanuit de NPS beleid zal worden gemaakt, heeft Levens een presentatie gehouden over de stand van zaken binnen de onderwijssector van Suriname.De onderwijsdeskundige keurt het af dat het systeem kinderen summatief in plaats van formatief beoordeelt. Als een leerling twee keren het cijfer 2 krijgt voor het onderdeel breuken bij rekenen, wordt dat gerekend als een diepe onvoldoende. Maar als het kind de breuken uiteindelijk wel begrijpt en een 8 scoort dan wordt die alsnog gestraft. Omdat de eerder behaalde tweetjes voor het onderdeel worden meegeteld. Het kind krijgt gemiddeld dan een 4 en blijft toch zitten. Dat is oneerlijk. Het feit dat de studieresultaten in Suriname laag zijn, komt volgens Levens omdat alle tweetjes 'hartstochtelijk' meetellen.Er is een meerjaren systeem nodig, waarbij kinderen doorschuiven naar het volgende niveau zodra zij daar aan toe zijn. “Midden in het jaar moet je kunnen overgaan, doorschuiven naar de volgende klas, maar hou de kinderen niet tegen. Kom niet aan de kwaliteit, maar laat ze langzaam doorschuiven,” beklemtoonde Levens. Dat kan meerdere keren per jaar. Deze aanpak zal resulteren in de toename van het zelfvertrouwen van de leerlingen en groeien zij op eigen tempo. Sommige snelle kinderen zullen de zes jaren een jaar eerder afronden, terwijl anderen misschien wel zeven jaren nodig hebben. Maar het drop-outsyndroom wordt in elk geval drastisch verminderd.