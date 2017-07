De twee criminelen waren met messen gewapend en grepen naar de tas van de diplomaat. Doordat het slachtoffer de tas stevig vasthield, lukte het ze in eerste instantie niet deze af te pakken. Met de scherpe voorwerpen brachten zij het slachtoffer steekverwondingen toe. Hierdoor verslapte de diplomaat zijn greep op de tas, waardoor de verdachten deze konden wegnemen. Omstanders schakelden de politie van ressort Centrum in.Een autobestuurder die dit alles zag gebeuren, reed in op de overvallers. De ene met de tas kwam op het wegdek te vallen. Hij stond snel op en zette zijn vlucht voort met achterlating van de tas. De ingeschakelde politie arriveerde intussen op de plek.Het slachtoffer kon weer over zijn tas inhoudende een geldbedrag in valuta en andere bescheiden, beschikken. De twee overvallers zijn voortvluchtig. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten, meldt de politie Public Relations.