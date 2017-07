Luiz Inacio Lula da Silva was ooit de populairste president van Brazilië. (Foto: Reuters)





Rechter Sergio Moro zei dat er bijna US$ 200.000 is gevonden op de bankrekeningen van Lula en dat deze zullen worden geblokkeerd. Flats, land en auto's die eigendom zijn van Lula, vallen ook onder de in beslagname.Lula ontkent de aanklachten en blijft volhouden dat ze politiek gemotiveerd zijn. Hij is van plan om volgend jaar mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Op dit moment is hij de toonaangevende kandidaat voor deze verkiezingen.Lula, die ooit de populairste president van de land was, zal zijn activa kunnen blijven gebruiken, maar als hij de zaak in beroep verliest, zullen ze in beslag worden genomen, worden verkocht en zal de opbrengst gaan naar de eiser in de corruptiezaak, het staatsoliebedrijf Petrobras.Hij kan ook worden ontdaan van zijn politieke bescherming en in de gevangenis worden gezet om zijn straf van 9,5 jaar uit te zitten. Rechter Moro zei dat Lula's bankrekeningen en eigendommen ongeveer US$ 4,3 miljoen waard zijn. De rechtbank heeft drie flats, een stuk grond, twee auto's en twee rekeningen met meer dan US$ 190.000 geregistreerd.Rechter Moro heeft Lula schuldig bevonden aan het accepteren van steekpenningen van het ingenieursbedrijf OAS. Die smeergelden heeft hij gehad in de vorm van een strand flat in ruil voor zijn hulp bij het vergaren van contracten met het staatsoliebedrijf. Het is de eerste van de vijf zaken tegen Lula, die acht jaren als president heeft gediend. Hij zegt dat hij volgend jaar opnieuw als de kandidaat van de linkse Arbeiderspartij zal meedoen aan de presidentsverkiezingen.