Parlementsvoorzitter Julio Borges: "We willen geen Cuba zijn." (Foto: Reuters)





Venezuela is verdeeld tussen aanhangers van president Maduro en tegenstanders, die nieuwe verkiezingen willen hebben. In de hoofdstad Caracas is een vrouw zondag in de wachtrij om te stemmen doodgeschoten. Mannen op motorfietsen openden het vuur. De 61-jarige verpleegster Xiomara Soledad Scott werd daarbij gedood en zijn drie anderen daarbij gewond.De oppositie heeft een "paramilitaire" bende beschuldigd voor het schieten. Aanklagers zeggen dat ze het incident zullen onderzoeken. Afzonderlijk werd ook journalist Luis Olavarrieta gevangen. Hij zegt dan hij door een groep aanhangers van Maduro is beroofd en geslagen. Hij is er echter in geslaagd te ontsnappen.Het plan van president Maduro zal op 30 juli voorafgaan aan een stemming voor de nieuwe constituerende vergadering. De 545 leden van dit orgaan zullen de macht hebben om staatsinstellingen te ontbinden, inclusief de Nationale Vergadering waar de oppositiepartijen in de meerderheid zijn.De oppositie wil nieuwe verkiezingen voordat het zittingstermijn van Maduro eindigt in 2019. Ze zegt dat herziening van de grondwet, bijna zeker de regionale verkiezingen van dit jaar en de presidentiële verkiezingen van 2019 zullen vertragen. De oppositie vreest dat het nieuwe orgaan een voorbode is van de vestiging van dictatuur. Zoals Julio Borges, die de Nationale Vergadering leidt, het stelt: "We willen geen Cuba zijn. We willen geen land zijn zonder vrijheid."Maduro zegt dat de constituerende vergadering de enige manier is om Venezuela uit zijn economische en politieke crisis te helpen. De stemming van zondag heeft hij omschreven als "zinloos". "Ze hebben een interne raadpleging met de oppositiepartijen bijeengeroepen, met eigen mechanismen zonder verkiezingsregels, zonder belangrijke verificatie en zonder verdere verificatie. Alsof ze autonoom zijn en zelf besluiten," zei hij.Op dezelfde dag als het niet-officiële referendum, heeft de regering een "proefstemming" gehouden voor de stemming op 30 juli, die zij als succesvol heeft omschreven.