NDP-voorzitter, president Desi Bouterse, beklemtoont dat het mensen niet zal lukken om de regering naar huis te sturen. (Foto's: Leroy Troon)





Bouterse merkte op dat DA'91, SPA en Amazonepartij geen zetels hebben kunnen veroveren, dan denken zij de regering naar huis te kunnen sturen met straatacties. Hij benadrukte dat de regering zich niet zal laten afleiden door al deze manoeuvres. Hij hield zijn gehoor voor dat diverse grote projecten uitgevoerd zullen worden. De president ging hier uitgebreid op in.De partijleider ging terug in de historie van de NDP. Deze partij is op 4 juli 1987 ontstaan uit de 25 Februari Beweging, die voortgekomen is uit de machtsovername in 1980. Bouterse stond ook stil bij de splitsing die ontstaan was, waarbij een deel van de partij onder leiding van Jules Wijdenbosch een eigen organisatie oprichtte. Aangezien de ideologie hetzelfde is gebleven, is de breuk hersteld. Bouterse riep op tot eenheid binnen de partij. Hij merkte op dat deze beweging niet te stoppen is.Bouterse verwelkomde Sharmila Kalidien-Mansaram op het podium in Para. Hij zei een juweel binnengehaald te hebben. Kalidien-Mansaram heeft een tijdje geleden de VHP vaarwel gezegd en is lid geworden van de NDP. Zij werd op de tonen het liedje 'kom uit de kast' dansend verwelkomt door Bouterse.