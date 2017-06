Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme en Ginmardo Kromosoeto van SPSB tekenen de samenwerkingsovereenkomst. (Foto's: Leroy Troon)





In de vergaderzaal van het Suriname Business Development Center, in het CCC-gebouw aan de Hendrikstraat, hebben de ministers Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie & Toerisme en Gillmore Hoefdraad van Financiën de symbolische cheque overhandigd. Hiervoor tekenden de directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), Ginmardo Kromosoeto en minister Welzijn een samenwerkingsovereenkomst. Kromosoeto zei dat de rol van de SPSB, als beheerder van het Fonds, is om ervoor te zorgen dat alles bancair in orde komt. “Er is veel gediscussieerd in de voorbereiding van dit project”, memoreerde hij. "Het zou best kunnen dat we een product maken dat kan gaan concurreren tegen dat van commerciële banken. Maar na lang overleg met deskundigen en met inkomen van de minister van Handel, Industrie en Toerisme zijn we vandaag zover”.Minister Welzijn stond ook stil bij het voorbereidende werk dat is gedaan door ex- minister Sieglien Burleson en de voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), Wilgo Bilkerdijk. “Toen ik in februari aanschoof als minister hebben wij de zaak voortgezet. We moesten werken aan een Staatsbesluit, een bestuur vormen, instructies maken en kunnen nu eindelijk van start”, legde de hij uit.Welzijn deelde mee dat de begeleiding begint vanaf de omschrijving van het plan tot het terugbetalen van het geleende bedrag. Minister Hoefdraad zei dat ondanks "we als land in een situatie verkeren waar wij nauw op de centjes moeten letten, hebben wij toch deze middelen beschikbaar gesteld voor dit fonds. Het is om de productie te stimuleren”, gaf hij aan. Hoefdraad beloofde dat naarmate de financiële situatie zich verder verbetert er meer middelen beschikbaar gaan worden gesteld voor het Fonds. Initieel start het Fonds met SRD 5 miljoen.Het unieke van het KMO-Fonds is dat iedereen die een lening aangaat, vanaf het begin begeleiding krijgt vanuit het ministerie van HI&T. Tania Lieuw A Soe zei dat ze de roep tot ondernemen al een tijdje hoort. “Hieraan zijn randvoorwaarden verbonden. Het geld is niet alles, maar de begeleiding. Ondernemers zijn geen economen, dus het aanwijzen van een accountmanager die de vingers aan de pols houdt is heel belangrijk”, meende de ondernemer. Ze merkte op dat Suriname het moeilijk heeft, maar riep iedereen op om positief te blijven en dat om te zetten in productie.Leroy Troon