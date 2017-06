Hugo Essed staat journalisten te woord na de strafeis van het Openbaar Ministerie tegen Desi Bouterse. Auditeur-militair Roy Elgin heeft 20 jaar geëist. (Foto: Raoul Lith)





Essed merkt op dat nabestaanden van de vermoorde mannen steeds hebben aangegeven dat hun geliefden met een democratische strijd bezig waren en niet met omverwerping van de toenmalige machthebbers. "Het is heel belangrijk dat de auditeur-militair de slachtoffers vrijgesproken heeft van de valse beschuldiging," benadrukt Essed.Een tweede markant moment in de requisitoir van Elgin vindt Essed dat duidelijk aangegeven is dat er een plan is beraamd om mensen op te pakken en te vermoorden. Er was ook een draaiboek gemaakt hiervoor. Hiermee wordt volgens de advocaat ook gelogenstraft de verklaring van Bouterse dat er een chaotische situatie heerste in het fort, waardoor de situatie uit de hand is gelopen.Een derde punt dat Essed ook als markant omschrijft in de requisitoir van de openbare aanklager is dat groep van zestien coupplegers nauw contact met elkaar hadden. Ook als had de groep geen formele status, maar ze voelde zich politiek bedreigd door de stakingen die gaande waren. Deze groep, die onder leiding van Bouterse stond, trok aan de touwtjes achter de schermen.Essed vindt dat de auditeur-militair zijn requisitoir deugdelijk heeft opgebouwd. Hij heeft aangegeven dat Bouterse wel aanwezig was tijdens de moorden, terwijl betrokkene dat altijd ontkend heeft. Elgin heeft ook gesteld dat iemand niet lijfelijk aanwezig hoefde te zijn op de plek om niet aangemerkt te worden als betrokkene bij het beramen van het plan. De uitvoering was in handen van Paul Bhagwandas, die 'de beul' is genoemd door Elgin. Essed zegt dat de strafeis van twintig jaar een logische consequentie is van een deugdelijk opgebouwde en gemotiveerde requisitoir. Hij vindt de strafeis een cruciaal moment in het megaproces.