President Michel Temer wordt geconfronteerd met een reeks van beschuldigingen van corruptie. (Foto: AFP)





De aanklachten zijn gedeponeerd bij een rechter van het Hooggerechtshof die nu moet beslissen of de zaak naar het Lagerhuis kan worden gestuurd. Het Lagerhuis zal moeten stemmen of president Temer moet worden berecht.Temer heeft beloofd zijn onschuld te bewijzen. Hij is sinds zijn aantreden vorig jaar geconfronteerd met een aantal beschuldigingen, maar deze zijn de eerste formele aanklachten tegen hem.De stap volgt op het vrijgeven van een geluidsopname waarin Temer blijkbaar praat over omkoping met Joesley Batista, de voorzitter van het vleesverpakkingsbedrijf JBS. Als de corruptiezaak het Lagerhuis, gelooft de coalitie van Temer dat zij genoeg stemmen kan verzamelen om de twee derde meerderheid, die nodig is om een rechtszaak tegen hem te beginnen, te blokkeren.Correspondenten zeggen echter dat president Temer in de komende weken naar verwachting meerdere aanklachten tegen zich krijgt. Temer is erg impopulair in Brazilië, maar zijn centrumrechtse partij is in staat geweest om te regeren als onderdeel van een coalitie.Oppositiepartijen eisen verkiezingen en zijn aftreden. Braziliaanse politici zijn in de afgelopen jaren in de maalstroom van een politiek schandaal terecht gekomen. Een derde van het kabinet van Temer wordt onderzocht op vermeende corruptie. De voorganger van Temer, Dilma Rousseff, werd afgezet nadat de Senaat voor haar aftreden had gestemd. Ze werd beschuldigd van het illegaal manipuleren van de begroting, een aanklacht die ze krachtig heeft ontkend.