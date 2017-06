Raoul W. (38) wist zich vijf maanden lang schuil te houden voor de politie. Hij is werd gezocht voor ontvoering en bedreiging. Het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) heeft hem in de kraag kunnen vatten.Een jonge vrouw rende op 12 januari 2017 het politiebureau binnen met de mededeling dat zij ontvoerd was geworden door haar ex-vriend Raoul. De vrouw zag op een gegeven moment kans om weg te komen en opzoek te gaan naar hulp.Ook de taxichauffeur die bedreigd is geworden door de verdachte deed aangifte. Raoul W. werd opgespoord maar niet aangetroffen. Op 20 juni signaleerde het RBTM de man op straat. Na zijn aanhouding is de verdachte overgedragen aan de recherche van regio Midden. Hij is intussen ingesloten, meldt de politie Public Relations.