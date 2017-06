Schrijfster Cynthia Mc Leod tekent een document, terwijl Indiase ambassadeur Satendar Kumar, uitgever Ed Hogeboom en Surinaamse ambassadeur Aashna Kanhai toekijken. (Foto: Ranu Abhelakh)





De auteur en haar uitgever Ed Hogeboom van Vaco Uitgeversmaatschappij hebben vrijdag een document getekend met ambassadeur Satendar Kumar van India. Hierin is onder andere de toestemming verleend voor de Engelse vertaling en de publicatie door India. De ondertekening vond plaatst in het Indiaas Cultureel Centrum.De titel is speciaal voor de Indiase lezer aangepast. Suriname, het land waar het verhaal over gaat, wordt direct vermeld. India herdacht afgelopen maart 100 jaar stopzetting van de werving van Brits-Indiërs en de formele afschaffing van de contractarbeid (). De publicatie is onderdeel van deze herdenkingsactiviteiten.Het initiatief voor de Engelse uitgave, komt van Surinames ambassadeur Aashna Kanhai. Zij koos bewust voor dit boek, omdat het verhaal gaat over de Indiase immigranten en hun diaspora in Suriname, goed tot uiting komt. Symbolisch voor de Surinaamse geschiedenis.De Nederlandse ambassadeur Alphons Stoelinga was enthousiast over het idee en samen presenteerden zij het voorstel aan de Indiase autoriteiten, vertelt Kanhai. Zonder een minuut te aarzelen gingen zij akkoord. Kanhai en Stoelinga hebben elk een voorwoord ingeschreven. De Surinaamse ambassade lanceert het boek formeel in september in New Delhi.Nederland heeft de vertaling op zich genomen en India zorgt voor het drukwerk en de distributie. Suriname, Nederland en India, de spelers ten tijde van de Brits-Indische contractarbeid, zijn nu weer bijeen gekomen, herhaalde Kanhai de woorden van Mc Leod.Kanhai: “Geschiedenis is herverteld, geschiedenis is opnieuw gemaakt. Zij hoopt dat veel mensen zullen begrijpen wat de Indiase diaspora heeft betekend voor de Surinaamse samenleving. “En voor de samenstelling van de Surinaamse bevolking en hoe de diaspora zich heeft ontwikkeld in verschillende delen in de wereld.”Volgens afspraken mag de Indiase regering 2000 boeken drukken. Deze mogen niet commercieel op de markt worden gebracht. Kumar geeft aan de dat boeken gratis aan onder andere bibliotheken in India en Indiase diplomatieke missies wereldwijd worden verstrekt.Reden genoeg voor Vaco Uitgeversmaatschappij, om de publicatierechten kosteloos aan India te verlenen. Het bewustzijn in de wereld wordt hiermee vergroot. Meer mensen kunnen leren over de Indiase diaspora in Suriname en wat er is gebeurd.Vaco Uitgeversmaatschappij heeft intussen ook de Engelse vertaling binnen, zegt Hogeboom aan Starnieuws. Hij wil die rond eind van het jaar ook in boekvorm uitgeven in Suriname. Het boek krijgt vermoedelijk een andere Engelse titel. “Die is nog niet bepaald en is afhankelijk van de afzetmarkt”, legt Hogeboom uit. De uitgeversmaatschappij heeft vijf verschillende Nederlandstalige boeken van Mc Leod gepubliceerd en dit wordt de eerste in het Engels. “Het wordt ook onze eerste uitgave van een Engelse roman.”De kans is groot datook naar het Hindi wordt vertaald. Hogeboom verwelkomt deze vertaling en publiceert die ook graag. Zo kan een breder publiek kennis opdoen over de Surinaamse geschiedenis. Het boek zal zeker ook een aanwinst zijn voor de Surinamers die een Hindi taalcursus volgen.vertelt de levensgeschiedenis van Sita, dochter van de immigrant Susila Sahaldeo. Zij kwam in 1888 naar Suriname en werkte in het huis van de directeur van de suikeronderneming Mariënburg. In 1902 werd deze directeur vermoord tijdens een opstand. De arbeiders verzette zich tegen de zoveelste loonsverlaging. Ongeveer twintig Brits-Indiërs werden doodgeschoten en in een massagraf gezet tussen twee lagen ongebluste kalk. Sita was 82-jaar toen zij haar levensverhaal aan Mc Leod vertelde.De schrijfster gebruikte voor haar boek ook andere verhalen en feiten uit archiefmateriaal. De eerste druk verscheen in 1998. Het boek is intussen meerdere keren herdrukt en de illustratie op de kaft is ook aangepast. De herdruk heetMc Leod heeft het vreselijke gebeuren te Mariënburg, ook in haar boek(1997) beschreven. De auteur behoort zelf de Indiase diaspora in Suriname. Haar grootmoeder kwam op 5 juni 1873 met de Lalla Rookh naar Suriname.