Soedier H. verklaarde dat de heer des huizes hem SRD 9000 moest betalen voor bouwwerkzaamheden. Hij bewerkte het echtpaar met een hamer en sloeg met een stok op het hoofd. De slachtoffers moesten voor medische behandeling naar Colombia. Hij sloeg ook de dochter van het echtpaar. De verdachte werkte voor het gezin. Op die bewuste dag had de man van het gezin hem en nog een andere werknemer laten komen voor wat werk.Op een gegeven moment nam de vrouw een kijkje en zag dat de verdachte haar echtgenoot mishandelde. Hij mishandelde de vrouw en haar dochter ook. Hij werd bij de goudsmid aangehouden terwijl hij bezig was de gestolen sieraden te verkopen. Het echtpaar bood de verdachte onderdak aan. Ook kreeg hij geld voor zijn boodschappen. Daarnaast kreeg hij zijn salaris.Advocaat Georgette Leter die de veroordeelde juridisch bijstond, voerde aan dat man zich niets kan heugen van het feit. Hij vertrok vanuit Nickerie naar Paramaribo en had twee flessen alcohol genuttigd. “Wat hij zich wel kon herinneren, was dat hij daarna door een andere man was gebracht naar een goudsmid om een ketting die hij had weggenomen van de slachtoffers, te doen smelten”, voerde Leter aan. De raadsvrouw vroeg zich af waarom de mishandeling met daaraan gekoppeld de diefstal gepleegd is door iemand die onder invloed van alcohol vertoefde. Naar de mening van de verdediging is er geen enkele rechtvaardigingsgrond om de slachtoffers zo toe te takelen, waardoor zij voor het leven getekend zijn. De verdachte had verklaard dat hij in nuchtere toestand nooit over zou gaan tot het plegen van zo een feit.De kantonrechter achtte het feit wettig en overtuigend bewezen en zag geen enkele reden om af te wijken van de strafeis van de officier. De familie is zwaar mishandeld en is getraumatiseerd. De letsels zijn blijvend van aard.