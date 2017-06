Assembleelid Asiskumar Gajadien





Gajadien zegt in gesprek met Starnieuws dat er langer dan een jaar verschil van inzicht bestaat tussen het gehele parlement en de regering. Ondanks een motie die door De Nationale Assemblee is aangenomen, is de regering haar eigen weg opgegaan. De presidentiële commissie heeft toch onderhandeld met de multinational op basis van de door de volksvertegenwoordiging afgekeurde intentieverklaring.De regering wenst niet met de vuist op tafel te slaan om de belangen van het volk veilig te stellen, zoals door De Nationale Assemblee is geëist. Bij mondjesmaat wordt er informatie gegeven. Gajadien wijst erop dat door Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons ook in het openbaar is gesteld dat er geen bedrijfsgeheimen meer zijn, want Suralco heeft de deuren reeds gesloten. De Afobakadam moet in handen van Suriname komen.De politicus merkt op dat een comité generaal gehouden wordt wanneer het land in een oorlogssituatie is of als het gaat om indringende veiligheidsaspecten. In De Nationale Assemblee horen zaken in het openbaar te worden besproken, want het volk moet de beraadslagingen kunnen volgen en een oordeel kunnen vellen over standpunten die genomen worden. "De regering wenst het parlement ook te comprimeren met de achterkamer politiek welke tot nu toe gehanteerd is geworden in deze kwestie," concludeert Gajadien.Over Volksgezondheid valt er op dit moment niks te bespreken achter gesloten deuren. "Er is geen levensgevaarlijke besmettelijke ziekte uitgebroken waar zeer gevoelige besluiten moeten worden genomen," stelt Gajadien. "Er moet juist openhartig en zakelijk met elkaar gediscussieerd worden om te geraken tot een goede, efficiënte en goedkope gezondheidszorg."