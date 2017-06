Hugo Blanker





Deze structurele wijzigingen zouden als gevolg hebben een opheffing van peuterklassen, w.o. voorgenomen mutatie naar een ander ministerie. Blanker verduidelijkt dat abusievelijk aan de bond was gerapporteerd, dat de crèches overspoeld werden door nieuwe krachten, die met beschikking en al bewapend waren. Intussen is echter vernomen dat het gaat om een schrijven waarin hun functie vermeld staat.Blanker schrijft dat de verwachting was dat de in gang gezette protestactie tot een minimum kon worden beperkt. “In plaats van in te gaan op het beroep tot adequate informatie ten behoeve van de BLC en haar leden, heeft de regering de minister van Sociale Zaken afgericht tot een publicitair offensief”, schetst hij de dreigende escalatie.In afstemming met de BLC en haar leden zal er op donderdagmorgen een protest algemene ledenvergadering worden gehouden in het Jack Pinas Vesting van Verzet (ABO) -gebouw. De verwachting is dat het besluit zal worden genomen om de strijd te verharden, waarschuwt Blanker.