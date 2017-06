Scholieren van Maho en omgeving krijgen informatie over studiemogelijkheden.





De Scholengemeenschap Maho heeft een informatiedag gehouden voor de examenkandidaten op VOJ én VOS niveau. Dit met het oog op de komende examens. Het gaat om totaal driehonderd scholieren die van 9 tot 12 uur geparticipeerd hebben.In een intensieve informatiesessies heeft een aantal instituten meegedaan, waaronder FHR, ABC Opleidingen, IBW, IMKB, Janssen & Partners en Stichting JTV. Zij hebben de examenkandidaten van de omliggende muloscholen geïnformeerd over studiemogelijkheden. De school heeft deze dag samen met het studentenbestuur georganiseerd, zodat de scholieren vanuit het district niet naar Paramaribo hoeven af te reizen om informatie in te winnen.Met dit initiatief zijn de instanties naar de scholieren gekomen. Ook beoogt de directie en het personeel een positieve bijdrage te leveren om in een vroeg stadium de scholieren bewust te maken van hun studiekeus. De scholieren zijn blij dat de instituten bereid zijn gevonden om te participeren aan deze informatiedag en hebben daar goed gebruik van gemaakt.