V.l.n.r. Steven Tjitrotaroeno (Executive TNBP), Telesur waarnemend-directeur Mike Antonius en Doric Ramlakhan (project director TNBP) tijdens de launch van het breedband plan. (Foto: René Gompers)





Telesur is een paar maanden geleden begonnen met het verbeteren van zijn internetdiensten en -verbinding, waarbij onder andere al het koper in de infrastructuur wordt vervangen door glasvezel. Voor dataverkeer geldt dat glasvezel het beste materiaal is. Glasvezel heeft veel minder last van vochtigheid waardoor de datastroom stabiel blijft. Het biedt de mogelijkheid voor meer aansluitingen, verhoogt de capaciteit van data op mobiele en vaste verbindingen en opent deuren naar nieuwe diensten.Breedband internet is ondertussen al opgeleverd te Clevia, Hanna’s Lust, Doekhieproject, Exodusproject, Aquarius Village, CLO-project en Suri Village. Er worden bij de testen alleen maar hoge snelheden geregistreerd.De ‘launch’ van het landelijk project is voorafgegaan door verschillende toespraken. Er is US$ 115 miljoen geleend bij de Chinese overheid om het plan te financieren. Het systeem wordt opgezet door de Chinese communicatiereus Huawei. President-commissaris Gardelito Hew A Kee merkt op dat de lening noodzakelijk was. De tijd is rijp om deze investering te doen. Langer wachten zou het einde van Telesur kunnen betekenen, stelt hij. De Surinaamse overheid is de lening aangegaan.Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Communicatie en Toerisme, die ook namens de president het woord heeft gevoerd, heeft beloofd dat hij erop zal toezien dat Telesur zich aan zijn woord houdt; dat na achttien maanden heel het land voorzien zal zijn van breedband internet.Telesur waarnemend-directeur Mike Antonius deelt mee dat met de Chinezen is overeengekomen dat de lening in 15 jaren zal worden afbetaald. Er is ook een aflossingsvrije periode van 5 jaren in het contract opgenomen, wat Telesur genoeg ruimte geeft om de investering terug te verdienen. “Het is geen uitdaging voor ons,” merkt hij op. “Telesur investeert gemiddeld US$ 30 miljoen per jaar. In sommige jaren zelfs US$ 60 miljoen. Maar daar hoort u nooit over. Dus dit is geen ‘challenge’ voor ons. Een simpel rekensommetje; het gaat ons een miljoen per jaar extra aan aflossing kosten.”Het gaat specifiek alleen nog om vaste aansluitingen, benadrukt Antonius. Alleen via wifi, waar er breedband is, kunnen mobiele gebruikers mee profiteren. Het mobiel netwerk komt later aan de beurt. Op plaatsen waar er nog geen breedband internet is, is de downloadsnelheid bij huisaansluitingen gemiddeld 6 MB per seconde. De uploadsnelheid gemiddeld 2 MB’s per seconde. “Met breedband kunnen de huishoudens van Clevia met gemak 10 tot 20 MB’s per seconde halen,” zegt Antonius trots. “Het kan zelfs veel hoger. Dat heeft de speedtest van zonet uitgewezen.” Telesur gaat zijn klanten op de hoogte houden van de verrichtingen. Klanten zullen worden gemeld wanneer zij op het nieuw netwerk zijn aangesloten. Over niet al te lange tijd zullen er ook testen gedaan kunnen worden op La Vigilantia, Tijgerkreek, Moengo, Brokopondo en Albina.René Gompers