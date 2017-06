NPS-voorzitter Gregory Rusland tekent het condoleanceregister in Grun Dyari.





Hildenberg overleed op zaterdag 3 juni na een poos ziek te zijn geweest. Op twee tafels staan de in het in wit ingelijste foto's van de overledene met aan weerszijden brandende kaarsen. In de zaal staan de protocolmedewerkers van de partij plechtig, terwijl op de achtergrond stichtelijk muziek zacht te horen is.Rusland neemt plaats achter de tafel en kijkt enkele ogenblikken naar de foto van zijn partijgenoot, oud-collega minister en strijdmakker. Vervolgens pakt hij de pen en maakt en snelle aantekening gevolgd door de ondertekening. Hierna staat hij op en maakt een lichte buiging en zegt op zachte toon: "Rust zacht Hilly...bedankt."Het condoleanceregister kan vanaf vrijdag tot en met 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur ondertekend worden door eenieder. Op zondag 11 juni wordt de singi neti in Grun Dyari gehouden. De ter aarde bestelling is op maandag 12 juni voorafgegaan aan een uitvaartdienst in de Grote Stadskerk.