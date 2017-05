Mensen worden vervoerd met een gepantserd militair voertuig, terwijl een man zijn bromfiets duwt door de overstroomde straten in de provincie Kalutara, Sri Lanka. (Foto's: Reuters)





Er worden nog zo’n honderd mensen vermist. Militaire boten en helikopters zijn ingezet bij de reddingsoperaties. De overstromingen zijn de zwaarste sinds mei 2003 toen een soortelijke krachtige zuidwestelijke moesson 10.000 huizen had verwoest en 250 personen had gedood.Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Sri Lanka, zegt dat in coördinatie met het rampenbeheercentrum, een beroep is gedaan op de Verenigde Naties en de buurlanden om bijstand te bieden, “met name op het gebied van zoek- en reddingsoperaties". India stuurt drie marineschepen met benodigdheden en andere hulp, waarvan de eerste vanavond in Colombo arriveert.Reddingswerkers hebben 185 kampen opgezet voor ontheemden. De zuidelijke stad Matara wordt ontruimd doordat er gevaar is voor overstroming, zegt een regeringswoordvoerder. Er zijn sterfgevallen gerapporteerd in de westelijke kustwijk Kalutara, het centraal zuidelijk district Ratnapura en het zuidelijk district Matara. De toegang tot sommige gebieden blijft nog erg moeilijk.De regen van het vroege moessonseizoen heeft veel gezinnen uit hun huizen verdreven. Het hoofd van de militaire reddingsoperaties, Sudantha Ranasinghe, heeft tegenover de BBC gesteld dat de troepen alle getroffen gebieden hadden bereikt en dat er geen risico meer is op het verlies van levens. “Er is geen gevaar voor het leven nu, het is een kwestie van het verstrekken van voedsel, water en sanitatie.”Eén van de zwaarst getroffen gebieden is het zuidwestelijk district Kalutara. Minstens vijf grondverschuivingen zijn daar gerapporteerd. Het Rampenbeheercentrum heeft de bewoners langs de Kelani rivier - die stroomt door de hoofdstad Colombo - opgedragen te verhuizen te midden van vrees dat deze uit haar oevers treedt. Volgens militaire woordvoerder, Roshan Senevirathne, is meer dan 2.000 militair personeel ingezet om de politie en burger agentschappen te helpen.De natste tijd van het jaar in het zuiden van Sri Lanka is meestal van mei tot september. Het land krijgt ook van november tot februari zware regen in het noordwestelijke moessonseizoen. De komende dagen wordt meer regen verwacht.