Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen op de vergadering in Oslo. Suriname is als 52e lid toegelaten tot EITI.





"We hopen dat de EITI Suriname zal helpen om ervoor te zorgen dat zijn natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van het land", zei Fredrik Reinfeldt, voorzitter van het EITI, in zijn welkomstwoord. Minister Dodson zegt dat het hoofddoel is het opbouwen van een nationale consensus tussen sociale partners over de ontwikkeling van de mijnbouw industrie. "De EITI Standaard zal ons helpen, vertrouwen en openheid te ontwikkelen voor iedereen. De informatie die uit het EITI-proces wordt gegenereerd, dient als een instrument in planning en besluitvorming om ons beleid te formuleren."EITI is een internationaal vrijwillig initiatief dat streeft naar transparantie in de mijnbouw en olie industrie. Dit betekent dat via publicatie, bedrijven weergeven wat betaald is aan de overheid en de overheid de inkomsten vanuit deze industrie openbaar maakt.Het EITI-werkplan van Suriname bevat kwesties die verder gaan dan de EITI-eisen, maar zijn belangrijk voor de belanghebbenden, zegt NH. Als onderdeel hiervan is een Multi Stakeholders Groep bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, mijnbouw en olie industrie en het maatschappelijk middenveld samengesteld.De toelating van Suriname tot EITI betekent dat overeenkomstig de EITI-standaard, Suriname zijn eerste EITI-rapport binnen 18 maanden na toelating als kandidaat moet publiceren. Suriname moet vóór 1 juli 2018 een jaarlijks activiteitenverslag publiceren voor 2017. De validatie begint binnen twee en een half jaar na de kandidaatstelling. Overeenkomstig het werkplan verwacht het EITI-bestuur dat Suriname op 30 september 2017 een stappenplan publiceert wat de bijdrage zal zijn van de verschillende stakeholders.