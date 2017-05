Danpaati River Lodge aan de Boven Suriname heeft voor de tweede keer een internationaal award gewonnen. (Foto: Danpaati)





Danpaati heeft de award gewonnen in de categorie ‘Customer Service Excellence’. De Global Travel Awards worden gezien als de ultieme onderscheiding voor Hotels, Airlines en Touroperators die uitblinken binnen de hospitality en reisindustrie. Danpaati krijgt als winnaar een plaats in de Luxury Travel Guide welke wordt verspreid onder 500.000 welgestelde reizigers en zal worden opgenomen in meer dan 100 airport lounges wereldwijd waaronder India, Engeland, Duitsland, Canada, Frankrijk, Arabische landen, Australië en Brazilië.De Luxe Reisgids Award staat voor de ultieme prestatie in de reisbranche. Alle winnaars van de Luxe Reisgids zijn onderworpen aan dezelfde strenge beoordelingscriteria, uitgevoerd door hun eigen professionals. Dit zorgt ervoor dat alleen de meest verdienstelijke organisaties in aanmerking komen voor deze prestigieuze prijs en een plaats krijgen in de luxe reisgids, die wordt verspreid onder meer dan een half miljoen professionele en welvarende mensen over de hele wereld, meldt Danpaati.Sirano Zalman, directeur van Danpaati River Lodge en Access Suriname Travel, is trots met het resultaat. "De bestemming zelf is natuurlijk uniek maar wat het pas echt bijzonder maakt zijn de lokale mensen. Danpaati is niet alleen een bed in de jungle met excursies. Een verblijf op Danpaati is een ervaring en we onderscheiden ons doordat we die ervaring persoonlijk maken. Vanuit jouw wensen wordt gedacht en je laat er vrienden achter. Het warme en uitbundige Saramaccaanse team, omarmt je als familie en ook al ben je diep in het regenwoud, je ervaart een groot gevoel van comfort en warmte en een diepe verbinding met de omgeving," zegt Zalman.