LVV-minister Soeresh Algoe zegt dat het gaat om hulp voor standaarden en afzetmarkten. “We moeten kijken wat men wil en op basis daarvan produceren,” legt hij uit. Uiteindelijk zijn het de stakeholders, de landbouwers, die bezig zijn met de productie, niet LVV, zegt de bewindsman. “We maken de deuren open zodat onze landbouwers kunnen gaan planten.” Het land moet investeren in de producenten en ze tegelijkertijd linken met markten. “Wat we willen is hoge productie per oppervlakte eenheid, de beste kwaliteit en daardoor hoger rendement.” Algoe is ervan overtuigd dat de cassavefabriek uiteindelijk zal draaien. Het is de bedoeling dat alles gestructureerd wordt uitgevoerd. De beste vier variëteiten cassave zullen worden geselecteerd ook als bescherming bij uitbraak van ziekten. Ook zal het plantmateriaal structureel worden geproduceerd. De prijs wordt lager als je meer mensen stimuleert om te planten.Algoe legt uit dat er zwaar op cassave wordt gefocust omdat de importspil moet worden verminderd. Tarwemeel kan deels worden vervangen door cassavemeel, waarbij de minister aangeeft dat als minstens 10% kan worden vervangen, dit minder uitgave aan dollars betekent. Verder creëert het werkgelegenheid en zorgt het voor het vergroten van Surinaamse producenten. In Suriname is de productie aan cassave per hectare vrij hoog. Cassave kan ook worden gebruikt als dierenvoeding in de pluimveesector en voor melkvee. Er zijn volgens hem dus heel veel mogelijkheden met cassave. Het is de bedoeling om de hele cassave keten te ontwikkelen van “grond tot mond.” Naast Suriname zijn voor het US$ 1,2 miljoen project ook Dominica en Trinidad uitgekozen.Raoul Lith