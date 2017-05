De leerlingen van St. Gertrudisschool met begeleiders, organisatie en jury. Deze school heeft de Handhygiëne Scholenwedstrijd gewonnen.





In de Chinese Sporthal bekampten de scholen elkaar op sportieve wijze. Middels zang, dans en toneel brachten zij tot uiting hoe belangrijk een goede handhygiëne voor de gezondheid is. Door een miscommunicatie kon de O.S. Mariënburg niet meer meedoen. Voorts bleken alle scholieren en enkele begeleiders van Stichting Tana getroffen te zijn door oogvirus, waardoor zij moesten afhaken. Volgens Gracielle Wongsoredjo, Business Unit Manager van Intermed Caribe, blijkt hieruit des te meer hoe belangrijk handhygiëne is bij het voorkomen van ziekten en de overdracht ervan.De jury bestaande uit voedseltechnoloog Ricky Stutgart, Carmen Paal van het BOG en Ruben Tjoe Fat, voormalig coördinator van Intermed voor Handhygiëne, had het niet makkelijk. De eerste en tweede plaats in de categorie Basisscholen verschilden slechts een half puntje. Vrijwel allen waren het erover eens dat de scholen ontzettend hard hadden gewerkt om hun kunnen te tonen. Alle deelnemende scholen krijgen een compleet handenwassensysteem. De winnaars krijgen drie maanden lang refills, terwijl de overige scholen een maand lang refills krijgen.