Districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh





Purcy Olivieira, voorzitter BVSS had aangekondigd dat de 16e editie voorlopig de laatste is in Nickerie. De participatie was teleurstellend. Olivieira had toen de dc gevraagd om de mogelijkheid te bekijken voor een sterke trekkersgroep. Ook andere betrokkenen in Nickerie hebben Joeloemsingh gevraagd de mogelijkheid te bekijken om de Avond Tweedaagse alsnog door te laten gaan.Volgens Joeloemsingh is Nickerie al gewend geraakt aan deze activiteit. Er is besloten om zelf initiatief te nemen. De werkgroep is bijeengekomen en heeft gekozen voor de naam TWiN, wat staat voor Tweedaagse Wandelmars in Nickerie.De werkgroep is intussen begonnen met het mobiliseren van de Nickerianen uit alle lagen van de samenleving om mee te doen.De TWiN wil bijdragen aan het terugdringen van de hart- en vaatziekten, die ook in Nickerie de overhand nemen. Het is niet de bedoeling dat de wandelmars alleen voor de Nickerianen gehouden zal worden. Groepen en individuele lopers uit Paramaribo en de rest van Suriname zijn ook welkom. Het thema voor dit jaar isDe slogan isDeze wandelmars zal gehouden worden op vrijdag 11 en zaterdag 12 augustus 2017 in Nieuw Nickerie.