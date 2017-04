Pomp aansluitingen in de buurt van uitgestrekte Monterey schalieformatie in het Midway Sunset olieveld, Californië. (Foto: Reuters)





Het vooruitzicht van de stijgende uitvoer buiten de Opec kan volgens analisten het evenwichtsproces verstoren. Producenten van de Amerikaanse schalieolie hebben hun uitvoer verhoogd, terwijl de Opec en andere olieproducerende landen hun productie hebben verminderd in een poging om de olieprijs te stimuleren.In de enquête van Reuters voorspellen 35 analisten en economen dat Brent ruwe olie in 2017 een gemiddelde prijs van US$ 57,04 per vat zou kunnen bereiken. Vorige maand was een prognose van gemiddeld US$ 57,25 gedaan. Tot nu toe heeft Brent ruwe olie een gemiddelde prijs van US$ 55 per vat bereikt."De groeiende olieproductie in de VS zal een afschrikmiddel blijven voor verdere verlenging van de Opec-inperkingen en andere niet-Opec-landen. Het zal nogmaals het debat om het marktaandeel van de landen die deelnemen aan het akkoord te verdedigen, nieuw leven inblazen,” zegt Abhishek Kumar , Senior Energy Analyst bij Global Gas Analytics van Interfax Energy in Londen.De overeenkomst tussen de Opec en een aantal van haar rivaal exporteurs, waaronder Rusland, om de productie te verminderen met 1,8 miljoen vaten per dag, loopt eind juni af. De meeste analisten verwachten dat het akkoord kan worden verlengd tot het einde van het jaar.De naleving van het Opec-akkoord, zoals gerapporteerd door de Opec en secundaire bronnen, lijkt op een hoog niveau te zijn. Het zal waarschijnlijk ook zo blijven tot de volgende vergadering van de Opec in mei, zegt Giorgos Beleris, analist bij Thomson Reuters' Oil Research and Forecasts. Op de top in mei zal over de strategie voor de tweede helft van het jaar worden beslist."Belangrijke producenten van het Midden-Oosten lijken bereid te zijn om de productievermindering voor nog eens zes maanden te verlengen. Ze hopen dat de prijzen voor ruwe olie dichtbij of boven de US$ 60 per vat komen. Maar hogere prijzen kunnen Amerikaanse schalieolie producenten ertoe bewegen om meer te boren, waarmee ze de inspanningen van de Opec zullen ondermijnen, zeggen analisten.De uitvoer van Amerikaanse schalieolie zal in mei de grootste maandelijkse verhoging in meer dan twee jaar zien. “De herleving van de Amerikaanse productie heeft een negatieve invloed op de prijzen van ruwe olie. In de afgelopen weken zijn deze negatieve gevolgen echter gecompenseerd door de verwachting dat een hogere consumptie van de drijvende seizoen raffinaderijen, zullen trekken uit de Amerikaanse voorraden, merkt Daniela Corsini, analist van Intesa Paolo op.De vraag naar olie, vooral uit Azië, zal naar verwachting robuust en stijgen met ongeveer 1,3 miljoen vaten per dag tot 1,4 miljoen vaten per dag in 2017, zeggen analisten. Commerzbank voorspelt de laagste prijs voor Brent ruwe olie, US$ 51. De bedrijven Standard Chartered, Raymond James en DNB ramen de hoogste prijs voor Brent dit jaar, US$ 63 per vat. Amerikaanse WTI ruwe olie zal naar verwachting een gemiddelde prijs van US$ 54,73 per vat bereiken in 2017. Dat is lager dan vorige maand was voorspeld, US$ 55,29.