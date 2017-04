De Belgische dele gatie met minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. (Foto's: MinOWC)





Bij het bezoek van de onderwijsmissie van het Hoofdstedelijk Gewest Brussel in België naar Marowijne op dinsdag 25 april is deze behoefte weer tot uiting gebracht. “In Marowijne zijn we meer met handel, landbouw en toerisme bezig,” zegt districtscommissaris Freddy Daniel. “Als we deze sectoren verder willen ontwikkelen, moet het onderwijssysteem ook op deze beroepen worden afgestemd.”Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ziet het helemaal zitten. Hij wil praten om context gebonden, districtsgericht onderwijs in te stellen. “We moeten Marowijne dan kritisch bekijken. Zo alleen kan worden bepaald welke toekomst we de jongeren aldaar geven.” Hij wil ook de mogelijke invoering van het Frans als vak op de basisschool en het voortgezet onderwijs junioren niveau bekijken, met het oog op het aangrenzende Frans-Guyana dat Frans spreekt. De bewindsman denkt verder aan verkorte vakopleidingen. “Korte en vooral praktische opleidingen zijn nu de wereldwijde trend en wel vanaf de middelbare school,” zegt Peneux. “Jongeren willen niet meer lang naar school en we moeten hierin voorzien. Niets is in steen geschreven, ook de huidige onderwijsstructuren niet. Alles kan veranderen, de wil daartoe moet er slechts zijn.”Bij een eventuele aanpassing van de huidige structuren, adviseert de Belgische minister van Financiën, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, Guy Vanhengel, een nauwe samenwerking met de ouders. De Belgische minister is ook belast met onderwijs. “Ouderparticipatie is zeer belangrijk, willen we elke vorm van aanpassing binnen het onderwijs doorvoeren.” Er is ook een bezoek gebracht aan Albina en Moengo. Vandaag zijn de bezoekers in het district Saramacca.