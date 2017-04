De leden van de AAV kunnen op basis van hun specifieke bedrijfsomstandigheden de geplande vreedzame protestmanifestatie van de vakbeweging dinsdag ondersteunen. De AAV blijft voorstander van gestructureerd overleg met de regering en ook van een samenhangend pakket aan maatregelen ter sanering van de economie, welke eerst met alle relevante stakeholders besproken moet zijn om nationale consensus te bereiken, maar is zich ten zeerste bewust van het feit, dat de huidige ernstige crisis een zeer negatieve en verontrustende impact heeft op haar leden.Deze impact van de crisis is voor aannemers ook nog eens verergerd, omdat deregering gemaakte afspraken over de aflossing van haar schulden maar niet nakomt, wat sommige van haar leden in ernstige financiële problemen heeft gebracht. De AAV is ook op de hoogte van het feit, dat in de afgelopen periode een aantal bedrijven noodgedwongen zijn deuren heeft moeten sluiten.