Het belangrijkste agendapunt was de organisatie van de partij naar de protestdemonstratie toe, waarbij van de regering ombuiging van het regeerbeleid wordt geëist. Onder andere is aandacht besteed aan de in te stellen commissies die belast zullen worden met de mobilisatie, logistiek, communicatie en orde dienst.NPS-voorzitter Gregory Rusland deelt mee dat de suggesties die zijn gedaan vanuit de structuren verder uitgewerkt zullen worden door de partijleiding. Deze worden ook besproken met de overige groepen die de acties ondersteunen. Later op de dag komen de NPS, VHP, ABOP en PL in Grun Dyari bijeen om het verder traject uit te zetten.