De 3-jarige Djaylen Gorissen is levenloos aangetroffen in een auto vrijdag. Het voorlopige onderzoek van de politie wees uit dat de oom van het kindje hem al langer dan een jaar meeneemt en op weg naar zijn werk afzet bij de oppas.Djaylen ging op woensdag 19 april en donderdag 20 april niet naar de oppas en bleef met de moeder thuis. Op vrijdag 21 april nam zijn oom hem zoals gewoonlijk weer mee, met de bedoeling Djaylen af te zetten bij de oppas en vervolgens naar het werk te gaan.De oom pakte volgens zijn verklaring de kortste route naar zijn werk. Bij aankomst sloot hij zijn auto af, deed zijn werkplek aan voor het verrichten van zijn werkzaamheden. Tegen 12.00 uur kreeg hij een telefoontje van zijn zus, de moeder van het kindje. Zij vroeg hem of hij het kindje heeft afgezet bij de oppas, aangezien Djaylen niet daar bleek te zijn. De broer antwoordde spontaan ja, waarna zij het gesprek beëindigden.Gelijk na dat gesprek realiseerde hij zich dat er wat mis moet zijn. Hij haastte zich naar zijn auto en trof het levenloos kindje aan. Geschokt barstte hij in tranen uit. De overige collega’s die daar waren schoten hem te hulp en schakelden de politie in. Aangezien het kind twee dagen niet naar de oppas is geweest bestaat het vermoeden dat hij het kindje in de auto is vergeten.Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Het ontzielde lichaam is na overleg met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen, meldt de politie Public Relations.