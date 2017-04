ABOP-voorzitter en Assembleelid Ronnie Brunswijk.





Over mogelijke aanpassing van de wet om criminaliteit trefzeker aan te kunnen pakken, zegt Brunswijk rustig te wachten op de ontwerpwet die aangeboden moet worden aan De Nationale Assemblee. "Ik weet niet of de minister van Justitie en Politie ook de mening van de regering verkondigt. Ik wacht dus rustig af tot het voorstel tot wetswijziging in De Nationale Assemblee wordt behandeld," zegt Brunswijk.Hij zegt dat de criminaliteit dringend aangepakt moet worden. Het is goed dat het Nationaal Leger ook wordt ingezet. Ook met betrekking tot het wederom geven van opsporingsbevoegdheid aan de Militaire Politie, wil Brunswijk zien wat de motivatie van de regering hierover is. In elk geval kan het zo niet langer doorgaan. Brunswijk merkt op dat zijn partij nog niet in beweging is gekomen, want hij wil het gevoerde beleid eerst evalueren.