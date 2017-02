VHP-voorzitter Chan Santokhi feliciteert de nieuwe kern van Damboenton en de jongerencommissie. (Foto: VHP Mediacommissie)





Santokhi sprak over de hoop die er is en dat de VHP het land uit de economische en maatschappelijke malaise kan halen. Santokhi werd vergezeld door de hoofdbestuursleden Mahinder Jogi, Sidik Moertabat en de voorzitter van de adviesraad, Radjkoemar Randjietsingh.Kernvoorzitter Frederik Amatsalan gaf aan zich met volle overgave te zullen inzetten om de doelen van de partij voor Saramacca te verwezenlijken. Hij gaf een korte weergave van de economische situatie in het land en hoe de bewoners van Saramacca, met name ressort Damboentong te kampen hebben met diverse problemen.Samen met de kern is ook een Jongerencommissie geïnstalleerd onder voorzitterschap van Aryan Dipokromo. Hij gaf aan op welke wijze de jongeren van Damboentong getroffen zijn door de slechte economische, maar ook de maatschappelijke situatie in het land.