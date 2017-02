De nieuwe minister van Handel en Industrie, Ferdinand Welzijn, en ex-minister Sieglien Burleson tekenen het protocol van overdracht. (Foto: HI)





Welzijn benadrukte dat er samengewerkt moet worden om doelen te bereiken. “Wanneer wij elkaar begrijpen en alle neuzen in een richting kijken, zullen wij succesvol zijn.” Hij vindt het belangrijk dat er een werkbare structuur wordt gecreëerd en gaf aan dat integriteit en transparantie voor hem doorslaggevend zijn. De directie van het ministerie vervult volgen hem een duwersrol en moet de personen in het team aansturen om de gewenste prestatie te leveren.Aan de ambtenaren zei Welzijn, dat zij ongeacht hun taakomschrijving, naar huis moesten gaan met een bevredigd gevoel. “U gaat uit huis om te komen werken en uiteindelijk een inkomen te hebben voor uzelf en uw gezin, maar als ambtenaar dient u een bijdrage te leveren aan de opbouw van het land”, gaf hij hen mee.Het protocol van overdracht tussen voormalige minister Sieglien Burleson en Welzijn is gisteren getekend.