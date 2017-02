President Desi Bouterse zegt dat mensen inconsequent reageren wanneer zaken tijdens het 8 decemberproces niet lopen zoals ze willen. Toen een jaar geleden er enige schijn van was dat de zaak anders zou lopen als sommige mensen dachten, werd er geroepen dat er geen rechtsstaat is, maar machtsstaat.



Op 9 februari zal het Openbaar Ministerie zijn requisitoir houden. Mocht het zijn als het weer de andere kant opgaat, moeten mensen dan niet gaan roepen dat er geen sprake is van rechtsstaat. Bouterse merkte tijdens een persconferentie woensdag op dat het dezelfde rechters zijn, dezelfde grondwet waarop er gezworen is, hetzelfde Openbaar Ministerie, dezelfde advocaten en dezelfde processtukken.



De president zei dat hij met de zaken die hij aankaart, duidelijk wil maken wat er gaande is. Wanneer het proces een richting gaat die sommige mensen willen, dan is er sprake van een rechtsstaat. Als zaken een andere wending aannemen, dan is er sprake van een machtsstaat. Hij vindt dat mensen op deze manier in hun kaart laten kijken.



Bouterse is hoofdverdachte in de 8 december strafzaak. Tijdens de beëdiging van de vijf nieuwe ministers zei het staatshoofd dat de mensen besloten hebben met hem te werken, ook al wordt er gezegd dat hij opgesloten wordt.

Advertenties