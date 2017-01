• Een Gele Koorts vaccinatie, ongeacht op welke leeftijd deze verkregen is, biedt een levenslange bescherming tegen het Gele Koorts virus. Dit betekent dat, indien een persoon al eerder in zijn leven gevaccineerd is geweest met het Gele Koorts vaccin, er geen booster dosis (hervaccinatie) nodig is op latere leeftijd.• De WHO heeft vastgesteld dat vanaf 11 juli 2016 het Internationaal Gele Koorts Certificaat (internationaal Gele Koorts vaccinatie bewijs) voor alle reizigers onbeperkt geldig is ongeacht op welke datum deze is verkregen. Dit betekent dat de hervaccinatie van om de 10 jaar niet zal worden geëist en dat vernieuwing van het certificaat niet nodig is.In Suriname is de gele koorts vaccinatie al vele jaren opgenomen in het reguliere vaccinatie programma van personen woonachtig in het binnenland en sinds enige tijd geldt dit ook voor degenen woonachtig in de kuststrook en als reizigersvaccinatie. Het vaccin is veilig en geeft levenslange immuniteit; 1 prikje is voldoende. Het gele koorts virus is al vele tientallen jaren niet aangetoond in Suriname maar kan weer opduiken gezien de aanwezigheid van de vector, de Aedes muskiet; de gastheer van het virus, de aap en ongevaccineerde (reizende) personen.